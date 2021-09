KOROONAKONVERENTS | Martin Helme avaldas, et nii tema ja abikaasa kui kaks vanemat last on koroona vastu vaktsineeritud: "EKRE pole vaktsiinivastane erakond"

Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet: "Viimased 30 aastat on jäänud töö tegemata, riik järsku avastas, et peab venelastega ka rääkima"

Endine Narva linnapea Katri Raik: "Toon välja neli asja. Lasnamäe ja Narva venelane pole üks ja sama venelane, see kindlasti nii ei ole. Teiseks ETV+ ja Pervõi Baltiiski kanal on jõudnud ühele usalduspiirile, see on väga suur edusamm. Kolmandaks on Facebooki kasutamine poole võrra venelaste seas tõusnud. Neljandaks probleem koroonakommunikatsioonist: näen Luule Komissarovi pildiga plakateid Narvas, aga keegi ei tea, kes ta on. Nii palju arusaamist võiks Tallinnas Eesti idaosa suhtes olla. Üleolevat suhtumist Narva suhtes sai selles protsessis ikka tunda"

Filmiprodutsent Ivo Felt: "Ekraane, mis täitmist vajavad, on maailmas praegu väga palju. Sisu järele on tohutu nõudlus"

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna: "Antivakseritest vanemad on mulle valus teema. Kuulen koolijuhtidega kohtudes, et last tahetakse võtta koduõppele, kuna õpetaja on vaktsineeritud. Siis on küsimus, kui kvaliteetset õpet saab see lapsevanem lapsele kodus anda"

Madis Müller tunnistab, et vaatas pensionireformi imestusega. "See oli kindlasti väga halb otsus, paljude inimeste jaoks see oli nende peamine ja ainus finantsvara, pikaajaline puhver. Isegi, kui proovime seda hüvitada riiklikult kõrgema pensioniga, seab see riigi rahanduse surve alla, teades demograafilist arengut"

EKRE esimees Martin Helme: "EKRE pole vaktsiinivastane erakond, seda peab rõhutama. Mõned EKRE saadikud küll on, aga erakonnana pole meil vaktsiinivastasust. Oluline võitlus on see, et inimestel on ise õigus otsustada enda keha üle. Et meil ei toimuks sundvaktsineerimist"

Estraveli juht Anne Samlik räägib, et lennugraafikud pole enam need ja reisimine pole enam nii mugav. "Teatud muudatused reisimises jäävad. Maskid lennukis, testimised. See on uus reaalsus, nii nagu pärast 9/11"

***

2020. aasta kevadel korraldas Eesti Päevaleht konverentsi: „Koroonakriisi õppetunnid, valearvestused ja rääkimata lood“, kus kõnelesid erinevate valdkondade juhid ootamatust kohanemisest uue viirusega, millest suurt midagi ei teatud.

Nüüd teatakse viirusest rohkem, aga ka väljakutsed ja õppetunnid on uued.

Neist allolevad esinejad tänase päeva jooksul kõnelevadki!

AJAKAVA

9.15 Algus

9.20 TANEL KIIK vs PAAVO NÕGENE „Aasta vastasseis”

9.50 PRIIT KONGO „Hariduse digitaliseerimine = õpetaja töö lihtsustamine”

10.15 KERTTU JÄNESE ja LIINA KERSNA „Me kõik muutusime õpetajateks, aga kas keegi sai targemaks?”

10.45 Kohvipaus

11.00 IVO FELT „Koroonakriis – kas meelelahutusmaailma pidur või gaas?”

11.25 KATRI RAIK, VLADIMIR SVET, URMO SOONVALD, ANDREAS KAJU, SIIM KUMPAS „Kommunikatsioon ja teavitus – sõnad, mis jäid sisuta. Miks?”

12.00 HANNA LAINE, JUHA JOLKKONEN „Koroona Soomes: kuidas Helsingis viirusega võideldi ja end muust Euroopast eraldati”

12.30 MIHHAIL KÕLVART „Olukord Tallinnas”

13.00 Lõuna

13.30 RAINAR AAMISEPP „Uus rahvussport - testimine ehk elu keset ootusi ja muretsemist”

13.55 MAREK SEER, TANEL KIIK, INDREK SAUL „Vaktsineerimine: sajandi väljakutse ja sajandi ebaõnnestumine?”

14.35 ERICH TEIGAMÄGI „Tippsport kui logistiline väljakutse”

15.00 PAULIUS MOTIEJUNAS - CEO of Kaunas Žalgiris Club „Rahvusvaheline sport COVID-19 kriisis”

15.45 Kohvipaus

16.00 KRISTEN MICHAL, MADIS MÜLLER, MARTIN HELME, MADIS TOOMSALU „Kuidas on koroonakriis raha väärtust muutnud”

16.40 KRISTJAN ANDERSON, ANNE SAMLIK, PAAVO NÕGENE „Üks aasta hiljem – mis on 12 kuuga muutunud?”

17.20 Kokkuvõtvad sõnad, küsimused