JUHTKIRI | Valija, ütle „ei” poliitikute pardirallile!

Saame ju aru, et tegemist on peibutuspartidega. Kandidaatidega, kes seatakse üles hääli tooma, kuid kes tõenäoliselt ei hakka pärast valimisi volikogus kohalike rõõmude ja murede eest seisma.

Formaalselt on lihtne: ministrid ei saa seaduse järgi kahel kohal korraga töötada. Europarlamendi liikmed ka seni ei saanud, aga pärast seekordseid valimisi neil see õigus tekib. Ja riigikogulased võitlesid selle endale juba ammu välja.

Eestis seda tavaliselt ei tehta, aga see on teadlik valijate eksitamine. Isegi klassikaline selgitus, et oma kandideerimisega toetatakse kohalikke jõude ja maailmavaadet, kohalikel valimistel ei sobi. Miks peaks kohaliku elu edendaja vajama edu saavutamiseks seljataha ministrit?