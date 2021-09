KUULA SAADET | Olulised tervisenäitajad, mida iga mees peaks teadma

Meeste tervisenäitajatele pööratakse järjest enam tähelepanu. Seda nii avalikul kui ka individuaalsel tasandil. Konsultatsiooni ja vastuvõtule minnakse järjest enam ja see on selgelt positiivne trend. Küll aga ei saa sama öelda meeste tervisenäitajate olulise paranemise kohta, sest see trend on pigem stabiilne.