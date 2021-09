FOTOD | Mikkeli muuseumis avati näitus noore Jüri Arraku loomingust

Jüri Arraku pildimaailm on jutustusekeskne. Kohati anekdootlikena mõjuvate kujutiste keskmes on ebatavaline situatsioon, mis kutsub end lugema kui narratiivi. Millega need piltjutustused vaatajat köidavad? Üks asi on kindlasti uudishimu – inimesele sügavalt omane vajadus teist inimest tunda. Kõik, mida kunstnik kujutab, paljastab ühtlasi midagi temast endast. Arraku puhul näib see tõele vastavat rohkemgi kui teiste kunstnike puhul. Ta on öelnud, et temast tegid kunstniku just tormilised elu esimesed 22–23 aastat.

Mulle on loodusest antud assotsiatiivne mõtlemine, võime ükskõik millest teha teisi asju. Sul võivad anded olla, aga kui need anded seotakse sõlme…