KOROONAKONVERENTS | Aasta vastasseis: Tanel Kiik vs Paavo Nõgene. Miks riik tippjuhtide nõu kuulda ei võta?

Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene on olnud koroonakriisi algusest saadik terav kriitik ja ettepanekute tegija, kuidas riik võiks paremini toimetada. Tihtipeale on tema märkused puudutanud tervise- ja tööminister Tanel Kiige tegemisi ja haldusala. Riik pole aga erasektori tippjuhi ja endise kantsleri Nõgese nõu kuulda võtnud või on teinud seda liialt hilja. Kui seni on Nõgene ja Kiik üksteisele saatnud kirju või helistanud, siis EPLi koroonakonverentsil väitlesid nad esmakordselt avalikkuse ees.