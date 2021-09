KOROONAKONVERENTS | Liina Kersna: koolijuhid helistavad ja tahavad koole sulgeda, kuid niisama me lapsi distantsile ei pane

Distantsõpe koolides on toonud meile sadu ja tuhandeid erinevaid lugusid laste, vanemate, õpetajate hakkamasaamisest. Vähestele on taoline õpikorraldus isegi sobinud, teisi ajanud totaalsesse stressi. Ühed saanud rahus ja vaikuses isegi paremini keskenduda ja teadmisi omandada, teised on segase õpikorralduse ja langenud nõudmiste tõttu eakaaslastest aina rohkem ja rohkem maha jäämas.