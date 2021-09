KOROONAKONVERENTS | Vladimir Svet: reklaam Lasnamäel ega Anne Veski ei pane venelasi vaktsineerima, vaja on usaldust

Urmo Soonvald: "Mida tegi Taani teisiti kui meie? Taanis on vaktsineeritute määr 90 protsenti. Algus oli üle maailma igal pool sama raske: teavitus ja vaktsineerimine. Kuid Taanis viidi kogu teavitusprotsess riigi tasandilt nii öelda tavainimeste ehk kogukondade kätte. /.../ Seal läks terviseameti juht mošeedesse ja ta kõnetas moslemeid, et need läheksid vaktsineerima. Marek Seer ei päästnud Eestit, ei päästa ka järgmine "Seer", päästavad kogukonna liidrid."

Vladimir Svet: "Kui riik avastab, et ta peab oma venelastega rääkima, ka nendega, kes ei vaata AKd, ei loe Postimeest ega isegi Delfit, ja peab lahendama kommunikatsiooniprobleemi, korraldab kommunikatsioonihanke ja paneb venelastega rääkima selleks spetsialiseerunud büroo - sorry, sellest ei tule midagi välja. /.../ Riik ise ka ei tea, mis jamaga nad kokku puutuvad koroonaviiruse näol, ka riigi enda sõnumid vahelduvad ajas. Peamine õppetund, mille kaasa peame võtma on see, et reklaamiga usaldust ei loo. Kui oleme jõudnud sinna maale, et arutame, kas Anne Veski paneb venelased vaktsineerima, siis on midagi riigi ja kodanike vahelises suhtluses valesti läinud."