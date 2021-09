JUHTKIRI | Venelased, EKRE kasutab teid ära

Alles see oli, kui paljude üllatuseks hakkas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) püüdma Narva venekeelsete elanike toetust. Ta jahib seal seda siiani sellise agarusega, et on unustanud oma valimisbussi ehtides isegi keelenõuded täitmata. Ainult vene keeles ilutsev kiri важен каждый голос (iga hääl on vajalik) bussi külgedel ütleb ühemõtteliselt: eesmärk pühendab abinõu. Tühja sest, et partei valimisteleht kuulutab rahvuskonservatiivid esimeses järjekorras „kõige eestimeelsemaks” erakonnaks.