ARVUSTUS | ERSO tõi Britteni, Gershwini ja Dvořákiga külmavärinad

Oodatuim teos

“Rapsoodia sinises värvitoonis” oli vaieldamatult õhtu oodatuim teos. George Gershwini 1924. aasta kompositsioon jazz-bändile ja sooloklaverile on eriline, sest see on hübriid jazzist ja klassikalisest muusikast, mistõttu on see ideaalne valik neile, kes veidi pelgavad klassikalist muusikat. Gershwin on ise rääkinud, kuidas soovis kirjutada teose, mis kõnetaks ameeriklasi. Seepärast on rapsoodia inspireeritud 1920ndatel New Yorgis asetsenud Tin Pan Alleyst, kus tegutses tollal enamik suuremaid levimuusika produtsente ja plaadifirmasid. Tavaliselt on klassikalistel kontserditel harva näha, et keegi orkestrantidest teose ajal erilist emotsiooni väljendaks, kuid Gershwini rapsoodia ajal oli olukord laval hoopis teine. Orkestrantide rõõmsate nägude, loo iseloomust tingitud kerge õhkkonna ja kindlasti ka esituse kvaliteedi tõttu sai Rhapsody in Blue’st õhtu menukaim teos. Samuti panin tähele, kuidas Maksim Štšura klaverisoolode ajal kuulas orkester teda sama suure põnevusega kui publik. Kriitilisest poolest jäi minu jaoks loo alguse legendaarne klarnetisoolo natukene lahjaks, sest oli liiga korralikult mängitud! Noodid olid muidugi õiged, kuid esitus oleks võinud olla veidi robustsem ja vabama tundega. Siin on muidugi oluline välja tuua, et klassikaliselt treenitutel muusikutel ongi raskem jazzi mängida. See on aga väike nüanss ning kokkuvõttes oli esitus fantastiline.