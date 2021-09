Wagenkülli peakokk: erisoovidega arvestada on väga lihtne, tuleb natukene pingutada ja asjad läbi mõelda

Wagenkülli restorani peakokk Viktor Ovtšinnikov (34) saab oma roogade jaoks inspiratsiooni loodusest, kus ta käib sageli ise toidukraami kogumas. Ümberkaudsetes metsades on rikkalikult seeni ja marju, söödavaid taimi ja samblikke. Koka eriline lemmik on põdrasamblik, mis sobib krõbedaks lisandiks nii soolastele kui ka magusatele toitudele.

Soomes elades õppis Viktor korralikult keskenduma. „Päevas tegime ainuüksi praade 800, lisaks kõik muud toidud: suupisted, eelroad ja desserdid. Iga kümne minuti tagant tuli köögist välja saata 30 taldrikut, sest restoranis sõi pidevalt mitukümmend inimest. Kogu aeg tuli ette võtta viie laua tellimused, igas neist vähemalt neli inimest, ja samal ajal vaadata, et ühe laua toidud oleksid korraga valmis. See õpetas korralikult organiseerima ja keskenduma – kui need kaks asja on paigas, siis köögis kõik toimib. Köök ei ole koht, kus lõdvalt võtta.” Hilisem Lapimaa kogemus pani aga Viktori hindama ja võimalikult palju ära kasutama kõike enda ümber kasvavat: marju, taimi, ulukeid. Põhjanaabrite juures kokkamine õpetas teda ka allergiatega toime tulema, sest Soomes on toiduainete talumatus juba aastaid väga levinud olnud. „Seal tegin kõik menüüd gluteeni- ja laktoosivabad, et need sobiksid kõigile sööjatele ja oleks lihtsam. Veganimenüüsid koostan samuti hea meelega. Praegusel ajal on erisoovidega arvestada ja asendusi leida väga lihtne – tuleb lihtsalt natukene pingutada ja asjad läbi mõelda,” arvab peakokk.