INTERVJUU | Tracy Silverman, viiulimängu Jimi Hendrix

Haruldase kõlamaailmaga Tracy Silvermani tulist väljendusrikkust ja kõlanüansse täis musitseerimist on võrreldud nii Jimi Hendrixi kitarrimängu kui ka Nusrat Fateh Ali Khani laulmisega. Ameerika helilooja Terry Riley on öelnud, et Tracy käes kõlab viiul nagu terve orkester. Olles saanud klassikalise muusika hariduse väga mainekas Juilliardi koolis, tegi ta üsna pea pärast selle lõpetamist kannapöörde, hakkas mängima bändides ja katsetama elektriviiuli võimalusi. Pidasime Zoomis väga põneva vestluse, milles Tracy rääkis reedel Estonia kontserdisaalis koos ERSO-ga ette kantava teose „The Dharma at Big Sur” saamisloost, keelpilli rollist tänapäeva muusikas ja enda kui muusiku missioonist.