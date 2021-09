FOTOD | Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia pälvis Anne Pikkov

Žürii esimehe Triin Soone sõnul on laureaat Anne Pikkov mänguline ja üllatusi pakkuv illustraator, kes tunneb ennast meisterlikult ja koduselt paljudes tehnikates. Tema sõnul on Pikkov nagu maskis kunstnik, kelle teost nähes kohe täpselt ära ei tunne, kes maski taga peitub. „Anne Pikkov kasutab ühtviisi vabalt käsitsi ja ka arvutil teostatavaid tehnikaid ning loob nii mahlakalt koloriitseid kui ka napi värviga graafilisi lahendusi. Tema piltides ei ole oluline mitte detailne objekt ja ruum, vaid värvides ja tegelastes peituv emotsioon,“ lisas Soone.

Laureaat ise lausub, et illustreerides meeldib talle eksperimenteerida ning tööd tehes kohtub tema emotsionaalne pool ratsionaalsega: „Minu armastus on teha pilte, otsida neis seoseid oma eluga, segada erinevaid tehnikaid ja materjale, tekitada uusi assotsiatsioone. See on minu emotsionaalne pool. Ratsionaalne pool minus sunnib mind arvuti taha, et vormistada neid emotsioonipuhanguid ratsionaalseteks raamatulehekülgedeks. Disainer minus ei maga, ta küsib ikka, MIKS ja kellele ma seda teen. Mulle meeldib oma töid vürtsitada huumori ja ekspressiivse väljenduslaadiga, alati eksperimenteerida ning olla uudishimulik.“