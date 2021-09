JUHTKIRI | Elektri hinna ohvrid vajavad riigi abi

Suund on õige – kui elektri ja gaasi hind hullusti tõuseb, peab valitsus inimestele mõistlikul määral appi tulema. Ent on küsitav, kui palju abi on just eelmainitud ettepanekust. Nimelt pidid aktsiisid tõusma alles aprillist, aga külmemad ilmad ja ehk ka krõbedamad hinnad on selleks ajaks eeldatavasti möödas. Teisisõnu, abi on vaja varem, valitsus jääb hiljaks.