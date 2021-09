ARVUSTUS | Uinutav teatriõhtu keskeakriisis õppealajuhataja särava ja võimestava monoloogiga

Rakvere teatri autobiograafilise varjundiga lavastuse „Katk.Est.Used” kohta on autor ja lavastaja Karl Koppelmaa öelnud, et see on ühe loomingulise etapi lõpp. Koppelmaa omaeluline pihtimuslik lavastus mõjubki katsetusena kohaneda suure lavaga. Minategelane Autor (Imre Õunapuu) on eeslaval publikuga suheldes isegi ilmselgelt segaduses, et mis see õieti on, mis seekord väljendamist vajab. Harva näeb, et keegi nii hooliva eneseirooniaga loomingulise otsingu tajutud luhtumist kommenteerib, selline aus eneseteadlikkus on peale julguse ka intelligentsuse märk ja loomingulise pikaealisuse ennustaja.