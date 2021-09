Einesta nagu möödunud aja kultuuriheeros!

Kassaris asuv Lest & Lammas jääb Sääretirbi tee algusesse, nii et vaatamisväärsused ja kangelaste vägiteopaigad on siit kiviga visata. Eesti kultuuriheerosed olid sellest kunagi Hiiumaast eraldi asunud saarest, aga nüüd kokku kasvanud ja ainulaadse loodusega maalapikesest, vaimustunud. Kassaris asub Aino Kallase majamuuseum, seal suvitasid nad Oskar Kallasega. Samuti armastasid siin käia Ott Arder ja Voldemar Panso.

Kui juba sellised suurnimed õnnistasid kaunist maanurka oma kohaloluga, siis kõlbab ka lihtsurelikel siin ringi uidata ja midagi hamba alla otsida. Seiklusaltimad ja pealinna kirevusest vähem vaimustuvad komandolased oskavad sedalaadi meelelahutust väga hinnata. Ütleme nii, et ihnuses Lesta & Lamba personali süüdistada ei saa. Kellele meeldib pärast prassingut muistse kombe kohaselt uksest välja veereda, on tulnud õigesse kohta.