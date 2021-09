Sügisjazz kostitab oktoobris uue Euroopa jazziga

Hõimupäevad on traditsiooniliselt Soome-Ugri hõimurahvaste oluline sündmus oktoobrikuises kultuurikaldendris, mil arutletakse hõimurahvaste kultuuriga seonduvate väljakutsete üle ning mil esinema tuleb soome-ugri hõimurahvaid mitmest kandist. 16. oktoobril esinevad Vabal Laval oma kontsertidega kaks erilist kollektiivi – vokaalansambel Tuuletar Soomest ja Duo Ruut Eestist. Tuuletari helimaailm ammutab inspiratsiooni maailmamuusikast, iidsetest loitsudest ja rahvajuttudest, aga ka trip-hop’ist ja artpop’ist. Nelikul on seljataga edukad turneed nii Aasias kui Euroopas ja esinemised maailmamuusika esindusrüritustel Womex ja Womad. Duo Ruut on oma minimalistliku õhulise muusikaga võitnud kuulajate südamed. Suvel ilmus ansambli EP „Kulla kerguseks“ ning uusi huvitavaid lugusid on järjest lisandumas.

19. oktoobril tuleb Eesti jazzisõpradele külla ansambel The Collective Abroad, kus mängivad Euroopa muusikakõrgkoolidest tähelendu alustanud noored professionaalid, nende seas ka Eesti saksofonist ja helilooja, praegu Hamburgis õppiv Lauri Kadalipp. Kõik nad on toonud kollektiivi oma isikupära ning igal kontserdil kõlavad ansambli liikmete erinevates loomelaadides kirjutatud palad, ka Lauri Kadalipu omad.

Sügisjazzi lõpetab 24. oktoobril Kumu auditooriumis mälestuskontsert „Mis värvi on armastus“, mis on pühendatud hiljuti meie seast lahkunud armastatud lauljale, pedagoogile ja laululoojale Uno Loobile. Muusiku loomingulises pärandis on üle 250 laulu, mis salvestatud Eesti Raadio fonoteeki ja heliplaatidele. Nende seas on ka kolmkümmend Uno Loobi enda laulu, millest armastatumad on „Kamina ees“, „Isad ja pojad“, „Vee“l, „Selle suve lau“l, „Mu meri“ jt. Kummarduse meistrile teevad vokaaltrio Swingin’ Sisters, Marten Kuningas, Marianne Leibur ja instrumentaalansambel.