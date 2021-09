Ärinaisest sai toidupolitseinik: on absurdne, kui normaalne puhas toit on luksuskaup!

Kui oled seni valinud poeriiulilt heeringa üksnes ahvatleva välimuse või tuttava tootja järgi, siis järgmine kord loe tingimata läbi pakendil nimetatud koostisained. Võib vabalt juhtuda, et su lemmikheeringas kubiseb E-ainetest, mis su tervisele midagi head ei tee. Poodlejate tervislikumate valikute üle valvab nüüd kullipilgul Fuudish, mis tutvustab oma häid ja halbu leide tarbijatele Facebooki ja Instagrami kontodel ning omanimelisel veebilehel. Fuudishi nime all tegutseb naisteajakirja Buduaar endine juht Marge Tava, kes enda sõnutsi on toidu kvaliteeti uurinud juba aastaid.

Mida jahmatavat oled selle aja jooksul poeriiulitelt või veebipoodidest avastanud?Kõige ebameeldivam üllatus on see, et väga paljudes valmistoitudes, millel on lühike säilimisaeg, on sees lisaaineid, mille vajalikkus on vägagi küsitav. Vähemuses on tootjad, kes iga lisakomponendi tarbija seisukohast läbi analüüsivad ja on nõus pigem riskima ja müüma pisut kallimat ja paremat toodet. Näiteks on paaris protsendis toodetes kasutatud hinnalist ja naturaalset vanilli, ülejäänud vanillimaitse tuleb laboris valmistatud vanilliinist.

Lähtusin varem sellest, et pikema säilitusajaga tooted on arvatavasti säilitusaineid täis, aga see ei pruugi üldse nii olla.