Peale Eesti riigi algatatud Estonia laevavraki uurimise, mida juhib Eesti ohutusjuurdluse keskus, teatas septembri keskel ka kunagise Estonia uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm, et tema juhtimisel minnakse erasektori rahastatud uurimislaevaga samuti Estonia seisukorra kohta andmeid koguma. See on tekitanud kahetisi reageeringuid, on nii pooldajaid kui ka neid, keda see häirib. Küsisime, mida arvavad 1994. aasta 28. septembril uppunud Estonial oma lähedase kaotanud või sealt pääsenud inimesed.