Kleidid ja seelikud tungivad meeste rõivakappi. Kas tulevikumood on sootu?

Moemaailmas levib aina enam sõnumeid, et tulevikumood on sootu. Kui tavaliselt on kleite ja seelikuid peetud naiste garderoobi osaks, siis nüüd tungivad need tasapisi ka meeste rõivakappi.