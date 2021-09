Eesti suurim liitlane, USA, on meid veel mõned aastad tagasi toonud esile kui NATO priimuseid, kes suurendavad pidevalt kaitsele tehtud kulutusi 2% ülespoole. Tundub, et nii, nagu on töntsiks jäänud meie IT-tiiger, hakkab vajadusele alla jääma ka Eesti riigikaitsevõimekus.