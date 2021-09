Ja ma ei räägi siinkohal mitte naiste valimisõigusest, õigusest haridusele, õigusest elule, sõna ja - arvamusvabadusest ning paljust muust. Vaid sellest, et kiire tehnoloogia areng, turvaline keskkond ja kõrge elustandard on muutunud inimeste igapäevaelu lahutamatuks osaks. Nii nagu ka teadmine, et elekter on alati olemas ja loob meie tegemistele kõiges toetava fooni.