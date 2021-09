VALIMISKONTROLL | Kas Keskerakond saab tõesti tagada ka järgmisel aastal tasuta vaktsiine?

Keskerakonna üleriigilises KOV valimiste programmis on lubadus: “Seisame selle eest, et COVID-19 vastased vaktsiinid oleks jätkuvalt kõigile tasuta ja kättesaadavad.”

KONTROLL

Kontrollime, kas Keskerakonna lubadus on kooskõlas hea valimistava kriteeriumiga, et “valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega.”

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse paragrahv 9 sätestab, et epideemia korral on õigus immuniseerimiseks asjakohased tegevusjuhendid kehtestada valdkonna eest vastutaval ministril. Seega on immuniseerimiskava koostamise pädevus töö- ja tervishoiuministril Tanel Kiigel. Praeguse immuniseerimiskava (https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_vaktsineerimise_plaan_14.12.2020.pdf) järgi on vähemalt 2021. aasta lõpuni Covid-19 vastane vaktsineerimine Eestis kõigile tasuta.

Kuigi minister Kiik kuulub Keskerakonda, on ta ministrina riigiametnik. Järelikult on Keskerakonna lubadus küll nende erakondliku tegevusega seotud, kuid seda riigi, mitte kohalike omavalitsuste tasandil. Vaktsiinide hindu saab määrata vaid Sotsiaalministeerium riiklikul tasandil.

Hea valimistava kohaselt ei peaks erakondade lubadused KOV valimistel väljuma valitava esinduskogu pädevuste piiridest, et inimesed saaksid teha valiku selle põhjal, millised on erinevate erakondade eesmärgid konkreetses valimispiirkonnas. Kui riik otsustab koroonavaktsiinid tasuliseks muuta, siis teoreetiliselt võiks Keskerakond enda juhitud omavalitsustes otsustada, et oma haldusala elanike vaktsineerimise kulud tasutakse nende eest.

Üldiselt aga ei kuulu inimeste meditsiiniliste kulude tasumine kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse järgi siiski KOVide ülesannete hulka. Keskerakonna lubaduse teine pool - kindlustada vaktsiinide kättesaadavus - on omavalitsuste pädevustega oluliselt paremas kooskõlas. Omavalitsused saavad koostöös enda haldusalas olevate tervishoiuasutustega vaktsineerimispunkte luua (SM vaktsineerimisplaan) ning seeläbi vaktsiinide kättesaadavust parandada.

OTSUS