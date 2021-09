Tallinnas tekib endiselt küsimus, kas meil on vaja keskerakondliku mõttemaailmaga juhitud linnaettevõtteid koos 100% Keskerakonna poliitikutest koosnevate nõukogudega. Meie arvame, et see peaks muutuma ja toome sisse erakapitali, eraettevõtluse mõtteviisi ja maksumaksja raha efektiivse kasutamise. Lihtne samm selles suunas on