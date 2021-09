Seitse korda Saksamaa parlamenti valitud ja üle 40 aasta poliitikat teinud kaitsekomisjoni aseesimehe Karl A. Lamersi (70) sõnul on parlamenti ja tipp-poliitikasse jõudmine keeruline, kuid veel raskem on sealt ära tulla. Kevadel otsustas Lamers, et sel aastal ta enam kandideerima ja ukselt uksele käima ei hakka. Intervjuus Eesti Päevalehele vaatab ta tagasi lõpusirgele jõudnud kampaaniale ja räägib erakonna ning Saksamaa tulevikust. “Kõige hullem variant kogu Saksamaale ja meie partnerriikidele oleks sotsiaaldemokraatide, roheliste ja Vasakpartei koalitsioon,” hoiatab ta Olaf Scholzi juhitud võmaliku vasakvalitsuse eest. “Sotsiaaldemokraadid on palju vasakpoolsemad kui Olaf Scholz ise.” Juttu tuleb ka gaasitorust Nord Stream 2 ja Euroopa armee loomisest.