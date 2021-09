Eestlaste palk on Ida-Euroopa üks kõrgemaid

Ilusaid uudiseid Eesti majandusest tuleb viimasel ajal kui Vändrast sealaudu. Üks ütleb, et majandus kasvab rekordkiirusel, teine, et oleme juba Hispaaniast mööda pannud.

Kui majandusnäitajad võivad tavainimesele tihti segaseks jääda, siis ühest asjast saavad kõik aru. Mõistagi on selleks palk ja veel täpsemalt netopalk ehk see summa, mis iga kuu pangaarvele saabub. Ka selles valdkonnas on häid uudiseid, Eesti on juba möödunud või möödumas Ida-Euroopa seni kõige jõukamast riigist Sloveeniast ja kinni püüdnud või vähemalt kinni püüdmas Portugali.