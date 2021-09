Urmas Reinsalu: Keskerakond rakendab Tallinnas Lukašenka stiilis trikke

See on sõnum, et opositsioon on suuteline linna juhtimise väärtusküsimustes tegema koostööd kõigi osapoolte vahel.

Korruptsioonil on tugev seos reaalse majanduskasvuga. Kui linna juhitakse ausalt, siis kasvab ka majandus ja linnaelanike elu on jõukam. Järgmise neljapäeva hääletus on sümboolne hääletus korruptiivse linnajuhtimise vastu. Ja see on ka sümboolne hääletus, et opositsiooni koostöös linnavõimu vahetus on võimalik!