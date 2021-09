Eduard Pukkonen: keskkonnaamet ei luba enam orienteerujaid metsa, sest muidu tallavad nad taimed ära. See ei ole nali

Orienteerumisvõistluse korraldamine pole lihtne maaomanike ja looduskaitsjate kooskõlastuste tõttu. On ka palju teisi piiranguid, kuid need kaks on kõige tõsisemad. Ja mida aeg edasi, seda keerulisemaks kooskõlastuste saamine läheb.