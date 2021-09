Urmas Sõõrumaa ütleb, et ta hoolitseb oma tervise eest, ta ei peaks ennast vaktsineerima ja koroonat ta ei karda. Urmas on spordimees ja tal võib olla õigus. Aga spordi tegemisega ei ole võimalik ära joosta mõne päriliku või mingi muu ootamatu, kuid raske haiguse eest. Ja kui see ootamatu või raske haigus siis ühel päeval Urmast tabama peaks (andku jumal, et seda ei juhtu!), on Urmase ootus see, et Eesti tervisehoiusüsteem hoolitseb tema eest.