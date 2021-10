Kas šampanja on alati šampanja või vahel hoopis hädise mulliga vahuvein?

Champagne’i maakonnas on üsna vilets, jahe ja vihmane kliima ning kehv kriidine pinnas, kuid üllataval kombel tuleb sealt maailma hinnatuim vahuvein. September on selles piirkonnas käimiseks suurepärane aeg, sest just siis korjatakse seal marju, ja kui veab, siis saab maitsta ka värskelt pressitud viinamarjamahla, mis muide on väga magus.

Kuigi tänavune aasta on seal kliima poolest olnud ülikehv, tervitasid meid septembri eelviimasel nädalal igapäevane päikesepaiste ja 20 soojakraadi. Seevastu suvel, kui meid kurnas kuumalaine, pidid Champagne’i inimesed isegi juulis jopega ringi käima. Erakordselt külma suve tõttu on paljude istanduste saak tänavu nii vilets, et mõned kasvatajad jätavad selle suisa korjamata, kuna kulu oleks suurem kui tulu.Kõigepealt alustaks sellest, mis üldse on šampanja...