Kersti Kaljulaid: suunasin prožektori kohtadesse, mis muidu olid varjus

Kohtume viimaseid päevi Eesti vabariigi presidendina ametis oleva Kersti Kaljulaidiga kolmel korral. Nii enne kui ka pärast seda, mil riigikogu on Alar Karise presidendiks valinud. Kaljulaidi päevaplaan on endiselt tihe, kuid ta on võtnud enesele aega ja on kõigil kohtumistel suurepärases tujus. Tema reaktsioon on kiire, mõttepause peaaegu polegi.

On rahvas lõhestunum kui viis aastat tagasi?

Minu arvates ei ole. Kui lõhestamist kõrgetelt tribüünidelt ei anta, ja kõrge tribüüni all pean silmas riigikogu või valitsust, siis rahvas unustab kohe. Ei ole ju olnud nii, et rahvas on pooleks ja siis antakse üksteise pihta tuld. Jah, on olnud poliitikuid, kes tahavad seda nii näidata: kasvõi aborditeema või kuidas edasi minna kooseluseadusega, kas tühistada või kehtestada rakendusaktid.

Ühelt poolt kinnitati selles vaidluses ära see, et üha suurem ja suurem hulk eestlasi liigub mõttemaailma poole, et miks ei võiks samasoolised paarid oma kooselu juriidiliselt pädevalt ja turvaliselt korraldada. Teisalt haihtus see teema justkui kivi vette niipea, kui seda enam valitsuse ja riigikogu tasemelt ei lükatud. See näitab, et tegelikult ei ole mingisugust tohutut olulist lõhet.

EKRE ja Jüri Ratas aga ütlevad, et lõhe on ja sillad lõhkusite teie.

Siin on tahetud seda probleemi kangesti pea peale pöörata. Tõsi on ju see, et Eesti inimesed ajas tülli eelmine valitsus. Ja kui lõhe on nii suur, siis ongi sul kaks varianti. Üks variant on, et sa proovid öelda, et tegelikult ei ole elevanti toas, ja teine variant on kirjeldada, milles elevant seisneb. Ja siis arutame.

On veel kolmas valik, et räägime ainult omavahel ja vaikselt. Aga kui need lõhestavad avaldused, mis reaalselt meie ja meie liitlaste vahel kiilu löövad, on öelnud vabariigi valitsuse liikmed ülivaljult ja kui saan kokku Prantsuse suursaadikuga ja ütlen talle vaikselt, et mulle see tegelikult ei meeldi, siis see ei aita. Seega pean reageerima avalikult ja sama valjult. Et kasvõi nendesse memodesse, mida teised riigijuhid loevad, jõuaks arusaamine, et Eesti ei ole muutunud.

Saan aru, et näete pigem suhtluskultuuri allakäiku?

Jah, ja see on probleem. Normiks ongi muutunud rumalasti ja halvasti öelda. Just täna kuulsin, kuidas minust veidi eemal jalgpallitribüünidel istuv inimene oli sunnitud sekkuma, sest kõrval istujad ütlesid halvasti mustanahaliste Belgia mängijate kohta (intervjuu see osa toimus 3. septembril, päev pärast Eesti-Belgia jalgpallimatši – K. A.). Pärast tulid need halvasti ütlejad vabandama. Paned tähele? Väike nihe isegi selles.

Väga ebameeldiv on kuulata, kuidas riigikogu saalis toimub mõnitamine. Aga mida me oleme, peaksime olema õppinud Eiki Nestorilt? Seda, et riigikogus räägid alati oma rahvaga, mitte ainult riigikogu liikmetega. Siin on nihe, mis ei puuduta tingimata rahvuskehandit, küll aga poliitilise debati taset ja kultuuri. Nii et sellega on asi halvem, aga rahvaga minu arvates küll mitte.