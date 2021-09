ARVUSTUS | Rahvusooperi „Lõbus lesk” on kirju, intensiivne ja lõunamaiselt särav

Franz Lehári „Lõbus lesk” on maailma üks mängitumaid operette, mis on ka korduvalt Estonia lavale jõudnud. Seekordne lavastus on järjekorras üheksas. Juba paar aastat pärast professionaalsele Estonia teatritrupile aluse panemist tõi Paul Pinna lavale Lehári toona võrdlemisi uue lavateose. Nii pani Pinna, kes ise oli Saksamaal ennast täiendanud, aluse Estonia operetitraditsioonile. Aastate jooksul on selles Lehári meistritöös publikut vaimustanud Milvi Laidi, Georg Otsa ja Vanemuise teatris Helgi Sallo osatäitmised.

Siiski tundub, et Viini klassikaline operett ei ole eesti muusikaartistide jaoks pehme pähkel. Kust küll võtta seda iseenesestmõistetavat sundimatut elegantsi, kui tegemist on tõsiste tööinimestega, kel hinges siiras mure soorituse kvaliteedi pärast.