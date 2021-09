Briti suursaadik Ross Allen: pole tõsi, et Venemaa ja Valgevene režiim on puhtalt pääsenud. Kõigist sammudest ei saa avalikult rääkida

Uus Briti suursaadik räägib intervjuus Brexitiga seotud raskustest ja Briti kütusekriisist, Prantsusmaad vihastanud allveelaevaleppest, Venemaa ja Hiina korralekutsumisest, liitlassuhetest Eestiga ning sellest, kas ja millist peavalu teevad diplomaatidele siin teenivad Briti sõdurid. Muu hulgas tuleb välja, et eesti keelt ei õpi innukalt üksnes suursaadik Ross Allen ise, vaid ka tema kaheaastane poeg. „Lapsed ootavad talve, et ehitada aeda suur lumememm,” ütleb Ross Allen eestikeelset sõna kasutades. „Minu nelja-aastane poeg oli üsna nördinud, kui maandudes selgus, et siin juunis lund ei olegi.”