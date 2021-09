PÄEVA TEEMA | Tarmo Jüristo: Kallase valitsus magas olulise hetke maha ja EKRE kasutas selle ära

Ma ei arva, et Martin Helme karisma on viimase kuu aja jooksul mingi hüppe teinud. See pole EKRE toetuse hüppe põhjus.

Tarmo Jüristo SA Liberaalne Kodanik juht 2