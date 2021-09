NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: pardid ja veteranid

Ausõna, mul ei ole vähimatki selle vastu, et poliitikas löövad kaasa eakad ja väga eakad inimesed, kui see on nende tõsine tahtmine, aga paraku tundub, et enamasti on asi lihtsalt rutiinis. Eluaeg on ju kandideeritud, ei tule selle pealegi, et äkki aitab kah. Pole ka kedagi, kes ulataks käe ja aitaks memme või taadi karussellilt alla, ja niimoodi ta muudkui tiirlebki täpilise hobuse seljas edasi.