Presidendi otsevalimised võib unustada. Parteid loodavad siiski peagi uues korras kokku leppida

Ühtekokku on eelnõu esitanud kooslusel 45 häält. Poliitilist elulootust ettepanekul pole, sest kuute puuduolevat toetajat ei paista kusagilt. "Enne, kui kaks erakonda andsid eelnõu üle, oleks võinud koguneda näiteks riigikogu vanematekogu," ütles riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu (Isamaa).

Just Reinsalu oli see, kes saatis 2017. aastal justiitsministrina toonasele riigikogu esimehele Eiki Nestorile ettepaneku uue valimiskorra kehtestamiseks. See nägi ette olemasoleva süsteemi põhjalikumat remonti.