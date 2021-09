„Boriss Godunov” Metropolitanis. Kui Ain Anger lavale astus, sai kõik selgeks

„Kas teile meeldis?” küsis teisipäeva õhtul, kui „Boriss Godunovi” eesriie oli langenud, kõrvalistmel istuv New Yorgi ooperigurmaan. Ja vastas ise: „Minu arvates oli tõesti-tõesti hea, väga meeldis. Mind tabas esialgu kõike haaranud tundeelamus. Lauljad ja muusika liigutasid mind lausa füüsiliselt. Alguses võttis kohe aega, et tunded taanduksid ja saaks jälle keskenduda.”

Õhtu, mil maailmakuulsa ooperimaja lavale astus esimest korda Eestist Kihelkonnalt (see on kirjas publikule jaotatud kavalehel) pärit Ain Anger, oli eriline nii Metropolitanile kui ka New Yorgi publikule. Sellest algasid uuesti tavapärased, füüsiliselt saali lubatud publikuga etendused.