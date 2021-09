Sarah Everardi mõrv on raputanud kogu Suurbritanniat ja tõmmanud tähelepanu sellele, kui ohtlik on briti naistel tänaval liikuda. Nüüd on avaldatud kuriteo detailid, mis tekitab politseis pelgust, et järgneb veelgi suurem avaliku põlguse ja raevu laine.

Vaid mõni tund enne kuritegu oli Couzens lõpetanud öise vahetuse Londonis asuvat USA saatkonda valvates. Prokuröri sõnul sundis ta Everardi oma autosse pärast töötõendi näitamist ja tema käte raudu panemist. Ettekäändena võis ta kasutada asjaolu, et Everard rikkus koroonapiiranguid. Ta oli varem osalenud politsei koroonapatrullides ja teadis, missuguseid väljendeid rikkujate suhtes kasutada.

Couzensil ei olnud küll tööaeg, ent ta kandis endiselt politsei ametirihma. Ta kohtus Everardiga umbes kell 21.30 õhtul, kui naine oli alustanud umbes 50-minutilist jalutuskäiku koju.