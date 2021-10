Kuidas Kaljulaid end Putinile külla kutsus. "Ma tean, et me ei pruugi paljuski samal arvamusel olla, aga suhelda võiks ikka"

November 2018, vihmahall Pariis. Pidulikult tähistatakse 100 aasta möödumist esimese maailmasõja lõpust. Võõrustab Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kohal on USA president Donald Trump, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, ÜRO peasekretär António Guterres ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ehk kõik maailma tähtsad poliitikud. Aga ka Eesti president Kersti Kaljulaid ja Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin. Kahe naaberriigi juhid pole varem omavahel suhelnud, viimane Eesti ja Venemaa presidentide kohtumine (toona oli idanaabri president Dmitri Medvedev) toimus 2008. aasta 28. juunil Venemaal Hantõ-Mansiiskis soome-ugri kongressil.

„Tere, mina olen Eesti president. Ma tean, et me ei pruugi paljuski samal arvamusel olla, aga see ei tähenda, et me ei võiks suhelda. Nii et võiksime mõnikord pikemalt rääkida,” olid sõnad, mis Kaljulaid tõlgi vahendusel Putinile ütles. Teadaolevalt räägib Vladimir Putin head inglise keelt, aga tihti annab tõlgi kasutamine mõlemale poolele natuke pikema reageerimis- ja mõtlemisaja. „President Putin vastas: „Väga huvitav mõte.” Ütlesin siis kohe ka selle ära, et peagi avame renoveeritud saatkonnahoone ja tulen nagunii seda Moskvasse avama,” räägib Kaljulaid. Sedasi see tol momendil jäigi. Veidi hiljem samal üritusel uuesti kohtudes lubas Venemaa kolleeg juba kutse saata.