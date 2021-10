President Kaljulaidi kurikuulus pusa. Ilusast kleidist olulisem oli hetke tabada

29. aprill 2019. Sellel päeval andis ametivande Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus.

Küll mitte valitsuse antavast vandest, kuid ohumärkidest kirjutasid Eesti Päevaleht ja Õhtuleht oma juhtkirjas. „Hiilivalt läheneva vaikiva ajastu vastu,” pealkirjastab Eesti Päevaleht oma juhtkirja. „Eesti ajakirjandus on otsustaval teelahkmel,” oli Õhtuleht oma juhtkirja pealkirjaks pannud.

President Kaljulaid oli seni olnud seisukohal, et Eestis pole sõnavabadus kunagi ohus olnud, meie ajakirjandus on vaba ja tugev ning saab enda eest seismisega hästi hakkama. President oli arvanud, et paljuski võlgneme oma 30-aastase eduloo vabale, sõltumatule ja väljaannete konkurentsis järjest tugevamaks saanud ajakirjandusele. Kuid nii nagu paljud justkui loomulikuks peetud mõttemustrid ja käitumismallid järgmise kahe aasta jooksul küsimärgi alla seati, lõi usk sõnavabadusse sel hommikul kõikuma.