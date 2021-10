Miks on tänane linnavalitsus valmis linna laste kõhutäie eest maksma ainult 34 senti? On ju tänane linnapea olnud kauaaegne linna haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea. Kas tema meelest ei ole väär, et linn hoolib kvaliteetsest toidukorrast kolm korda vähem kui riik?