Janek Mäggi: hullunud teadusnõukoja liikmed võtsid valitsuse juhtimise üle. Andsid vastuolulisi sõnumeid ja hurjutasid. Puudus juht ja juhtimine!

Riigikontrolör Janar Holm on täiuslik rokkar, kes viisipidamise kõrval teab ka sõnu. „Kriisiga seotud riiklikele toetustele ei saa läheneda nagu raadiomängule, kus võitja on see, kes jõuab esimesena Munamäe torni tippu või kes toob esimesena oma vanad püksid raadiomajja,“ võttis ta kokku Eesti kriisijuhtimise võimekuse pandeemia ajal.