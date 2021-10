KOHALIKEL RADADEL | Rahapuudus viib killukese Eesti riiki Paidest kaugemale

Paide linnajuhid said hilju toimunud Järvamaa turvalisuse nõukogu kohtumisel ootamatult teada, et järgmisest aastast liidetakse Paide politseijaoskond Rapla jaoskonnaga. Paide linnapea Priit Värgi sõnul ei olnud linnaga keegi varem seda arutanud.

„Meil on Järvamaa turvalisuse nõukogu, kus oli regulaarne kohtumine ning selle raames oli kutsutud ka Margus Toomsalu, kes on Paide politseijaoskonna juht. Päeva lõpus, kui olid nii-öelda infominutid, ta meid teavitas, et meil on sellised muutused tulemas. Meile, omavalitsuste juhtidele tuli see kõigile nagu välk selgest taevast, et nüüd meid tõmmatakse niimoodi kokku,” rääkis Värk.