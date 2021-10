Ostutehing on märkimisväärse tähendusega, sest vaid nädalaid tagasi sõlmiti Austraalia, Ühendkuningriigi ning USA vahel kaitsepakt AUKUS, millega Austraalia loobus Prantsusmaalt allveelaevade ostmisest. „Eurooplased peavad lõpetama naiivne olemise. Kui oleme teistelt jõududelt surve all, peame reageerima ning näitama, et meil on jõud ning võimalused endi kaitsmiseks. Me ei eskaleeri, vaid kaitseme iseend," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron teisipäeval antud pressikonverentsil.