Pealinna on vallutanud Tallinn Music Week

Kuna TMW on showcase festival, on tähtis osa muusikute ja muusikatööstuse esindajate suhtlus, konverentsid ja arutelud. Live'd on lühikesed, sest esinejaid on palju. Fesitval on hea võimalus jälle näha muusikast lugu pidavaid sõpru, keda enne pandeemiat sageli lava ees kohata võis.