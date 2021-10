Iisraeli ajaloolase Yuval Noah Harari menukis „Sapiens: inimkonna lühiajalugu" on üks meeldejäävamaid mõttemänge tema kirjeldus sellest, kuidas tegelikult nisu „kodustas" inimese mitte vastupidi. Kümme tuhat aastat tagasi oli nisu üks paljudest metsikutest rohttaimedest väikesel alal Lähis-Idas, mõne aastatuhandega aga levis see üle kogu maailma ja on evolutsiooni kriteeriumite järgi kõige edukam taim planeedi ajaloos. Selle edu saavutas nisu, sundides inimese paikseks ja enda eest hoolitsema.

Kes on koera oma?