EKRE on vähemalt ühe agentuuri järgi tõusnud kõige popimaks parteiks RE ees. Minu jaoks on siin peaküsimus tegelikult alati olnud, mil määral on populaarsus tõe kriteerium, iseäranis selle taustal, et Helme hõisete järgi on ta ainuke, aga kaitsma mees seda tõde tulla ei julge. Ja selle, kuidas ta üldse deklareerib ja postuleerib, aga iial ei põhjenda, isegi mitte pärast ekspertiisi ja faktikontrolli ees läbikukkumisi.