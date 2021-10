Väljas on sügis, aga Ugalas on aeg suveöödeks à la Shakespeare. Lembit Peterson tõi lavakunstikooli 30. lennu tudengitega publiku ette „Suveöö unenäo”. Peale (tulevaste) näitlejate saavad võimaluse end näidata ka teised lavastusega seotud inimesed. Selgelt rõhutatud roll on muusikal ja liikumisel, lavakujundusel ja kostüümidel nagunii.

Shakespeare mõjub teatritudengitele enam-vähem kohustusliku kavana. „Suveöö unenägu” on seejuures enese näitamiseks ja pildi avardamiseks ideaalilähedane tekst.