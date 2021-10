FOTOD | Homme algab teatrifestival Kuldne Mask Eestis

Kõik etendused on sünkroontõlkega eesti keelde. Kokku mängitakse 21 etendust, lisaks Tallinnale ka Ida-Virumaal. Samuti tuleb kaks etendust esitamisele "Mask linnas" programmi raames avatud lavadel Nautica kaubanduskeskuses. Mängivad Venemaa tippnäitlejad, kavas on viimaste teatrihooaegade kuulsamad Moskva teatrite esietendused, millest kaks on välislavastajate looming.

Etendus "Gorbatšov", mille lavastas lätlane Alvis Hermanis, on festivali vaieldamatu tõmbenumber. "Tantsupõranda" lavastatajaks on Belgia koreograafiJeroen Verbruggen. Samuti

on programmis Viktor Rõžakovi kaks lavastust kaasaegsete vene autorite Ivan Võrõpaevi ja Jevgeni Griškovetsi teoste põhjal: Rahvaste Teatri „Iraani konverents“ ja Teatri Sovremennik „Kogutud teosed“. On ka eesti publiku poolt oodatud vene klassikat – lavastus „Naljamehed“ Aleksandr Ostrovski näidendi põhjal. Lisaks veel „Laste weekend“, mis on mõeldud erinevas vanuses lastele vahemikus 4-12 eluaastat.