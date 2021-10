Teismelisena palusin oma perekonnal viia mind Austria piirile, kus nägin lähedalt pealt, kuidas sünnib ajalugu: lammutatakse raudset eesriiet, lastes Ida-Saksa põgenikel läände pageda. Lugesin palju, osalesin vast asutatud parteide loendamatutel meeleavaldustel ning lasksin end kanda õhustikul, mis oli tiine tulevikulootustest.

Praegu võivad niisugused tunded näida lapseliku naiivsuse või idüllilise vaimu sünnitisena. Kuid tõsi on, et nii demokraatia kui ka inimtsivilisatsiooni tulevik on praegu suures ohus. Neid õõnestavad mitmetahulised ja kattuvad kriisid.