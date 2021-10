PÄEVA TEEMA | Karmen Joller: peresuhete hoidmiseks vaktsineerivad osa lapsi ja vanureid end isegi salaja

Üle maailma on tänase seisuga tehtud 6,33 miljardit vaktsiinidoosi ja selle foonil näeme vaid seda, et COVIDist on just kõrge vaktsineeritusega riikides saamas tavaline "külmetushaigus".